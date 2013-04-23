Добрый день. Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта и сверстать на bootstrap. Технического задания как такового нет. Общие пожелания к дизайну: "минимализм английской газеты", минимум графики, качественная проработка деталей. ...
Дизайн посадочной страницы
Есть работающий сайт компании по автоматизации торговли в консервативном дизайне. В связи с планами по интернет-продвижению необходимо освежить посадочную страницу, но уже в значительно более современном духе с уклоном к виндоуз МЕТРО. Задача - отрисовать эту страницу для верстки.
Если Ваша работа нам понравится, мы сразу же предложим отрисовать еще несколько страниц, а еще через небольшое время, новый сайт в таком же духе.
Приветствуются инициативные и инновационные дизайнеры из УКРАИНЫ, которые хотят получить от этой работы не только вознаграждение, но и удовольствие :)
Сама страничка с моим схематичным наброском - во вложении. Прошу знакомиться и обращаться.
Заявки фрилансеров
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