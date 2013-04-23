Дизайн посадочной страницы

Есть работающий сайт компании по автоматизации торговли в консервативном дизайне. В связи с планами по интернет-продвижению необходимо освежить посадочную страницу, но уже в значительно более современном духе с уклоном к виндоуз МЕТРО. Задача - отрисовать эту страницу для верстки.

Если Ваша работа нам понравится, мы сразу же предложим отрисовать еще несколько страниц, а еще через небольшое время, новый сайт в таком же духе.

Приветствуются инициативные и инновационные дизайнеры из УКРАИНЫ, которые хотят получить от этой работы не только вознаграждение, но и удовольствие :)

Сама страничка с моим схематичным наброском - во вложении. Прошу знакомиться и обращаться.