Минималистичный дизайн главной + вёрстка

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Завершен14 заявок203 просмотра

Добрый день.

Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта и сверстать на bootstrap.

Технического задания как такового нет. Общие пожелания к дизайну: "минимализм английской газеты", минимум графики, качественная проработка деталей.

Образцы:

_http://www.gibsondunn.com/ - сайт-образец, который нравится конечному заказчику

_http://ukpartners.ru/main.pdf - структурный макет, который нужно облагородить

Уважаемые фрилансеры, жду Ваши предложения по цене и срокам.

Bootstrap
12 лет назад
bete_noire
Валентин 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

elizvladim
Елизавета 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$200
5 дней
Крайне доволен сотрудничеством. Елизавета всегда на связи и оперативно реагирует на письма, с пониманием относится к изменениям изначально поставленной задачи и назначает более чем разумные цену и сроки за дополнительно возникшие объёмы работ. Рекомендую Елизавету к сотрудничеству и сам буду сотрудничать с ней дальше.
Радует, что проект по одной из моих любимых тематик Валентин доверил именно мне. Приятное общение, достойная оплата - отличное ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству =)

Заявки фрилансеров

elizvladim
Елизавета 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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