Минималистичный дизайн главной + вёрстка

Крайне доволен сотрудничеством. Елизавета всегда на связи и оперативно реагирует на письма, с пониманием относится к изменениям изначально поставленной задачи и назначает более чем разумные цену и сроки за дополнительно возникшие объёмы работ. Рекомендую Елизавету к сотрудничеству и сам буду сотрудничать с ней дальше.