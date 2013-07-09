Адаптивный дизайн

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки177 просмотров

Дизайн главной страницы, три цвета, адаптивный под мобильные.

12 лет назад
Elvena
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Tati_way
Татьяна 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$150
3 дня
Спасибо за хорошее и плодотворное сотрудничество
Рекомендую Ольгу как надежного заказчика. Грамотные комментарии по проекту. Своевременная оплата. Спасибо большое!

Заявки фрилансеров

Tati_way
Татьяна 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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