Нужен дизайн музыкального сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки179 просмотров

Требуется разработка дизайна для сайта музыкального исполнителя.

По структуре сайт будет примерно такой же, как в последних работах.

Всего будет 2 страницы: главная страница и типовая страница.

Вверху красиво оформленная шапка с фотографией исполнителя, главное меню с выпадающими подменю при наведении мыши, информация об артисте, несколько иконок и блоков на главной.

Более подробно в личку.

Главное, чтобы дизайн выглядел стильно. Сроки 7-9 календарных дней.

12 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

slastena2107
Анастасия 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$150
3 дня
Анастасия сделала работу очень быстро, качественно. Поправки в дизайн вносила оперативно. Дизайн выглядит профессионально, все довольны. Буду и дальше работать с Анастасией.
Осталась довольна сотрудничеством, все сделали быстро, оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

slastena2107
Анастасия 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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