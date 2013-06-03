Требуется дизайн сайта (главной и внутренних) + верстку под самописный php сайт студенческой биржи логотип есть Жду Ваших предложений
Нужен дизайн музыкального сайта
Требуется разработка дизайна для сайта музыкального исполнителя.
По структуре сайт будет примерно такой же, как в последних работах.
Всего будет 2 страницы: главная страница и типовая страница.
Вверху красиво оформленная шапка с фотографией исполнителя, главное меню с выпадающими подменю при наведении мыши, информация об артисте, несколько иконок и блоков на главной.
Более подробно в личку.
Главное, чтобы дизайн выглядел стильно. Сроки 7-9 календарных дней.
Выбранный исполнитель
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