Нужен дизайн музыкального сайта

Требуется разработка дизайна для сайта музыкального исполнителя.

По структуре сайт будет примерно такой же, как в последних работах.

Всего будет 2 страницы: главная страница и типовая страница.

Вверху красиво оформленная шапка с фотографией исполнителя, главное меню с выпадающими подменю при наведении мыши, информация об артисте, несколько иконок и блоков на главной.

Более подробно в личку.

Главное, чтобы дизайн выглядел стильно. Сроки 7-9 календарных дней.