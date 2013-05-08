Срочно внести изменения в презентацию pdf

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен1 заявка202 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо в очень сжатые сроки (2-3 часа) внести небольшие изменения в дизайн-концепцию презентации.

12 лет назад
Producer-live
Ольга 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Elena198
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Презентация получилась отличной. Елена, спасибо огромное за выполненную работу.
Все супер!

Заявки фрилансеров

Elena198
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Виртуальный ассистент

    нужно создать видео презентацию для размещения на сайте видео ассистента на тему "как пользоваться сайтом". Хранометраж не более однй минуты. В стиле Инфографики. Пример видео которое нравится вот: http://www.youtube.com/watch?v=YMwrBOMyK5c&amp;feature=youtu.be

    Презентации1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интро для канала на видеохостинге

    Интересует подобное исполнение http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=Kky2c8njQZc , более подробно в брифе. Предлагайте цену, сроки, оплата яндекс деньги. По исполнению заказа, при желании, могу периодически подкидывать материал для видеомонтажа.

    Презентации1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Презентация 12 полос для Рекламного агентства

    $250

    Рекламному агентству, занимающегося организацией мероприятий и полиграфическими услугами требуется креативная презентация. Формат 12 полос А4. Фотографии и текста есть. Главное - красочно и креативно оформить. Конечный результат - файл, ...

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно сделать Power Point презентацию

    $50

    Нужно сделать Power Point презентацию для выступления на конференции. Имеется текст выступления + изображения которые нужно отобразить на слайдах. Нужно все качественно оформить чтобы получилось выступление на минут 6 – не ...

    Презентации4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оформление и публикация работ

    День добрый! В веб-студию нужен человек, оформляющий работы под постинг. стиль очень близкий к этому: http://techdesigner.ru/blogs/post-11370/ 1. Лого 2. Интро 3. Мак со скриншотом (все мокапы есть, все ...

    Презентации1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Каталог продукции мягкие игрушки

    $250

    Нужен каталог мягких игрушек в электронном виде. Игрушки (около 40 шт.) здесь: http://igramir.com/models.php?id=2 Надо придумать как сделать так чтобы было красиво. Каталог будет использоваться для рассылки потенциальным клиентам по ...

    Презентации11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад