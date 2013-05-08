нужен фирменный стиль для презентации Power Point. фирменные цвета на сайте - www.china-line.ru логотип в приложении. лого в кривых вышлю исполнителю. указывать - сроки/цены/примеры вопросы по ТЗ в ...
Срочно внести изменения в презентацию pdf
Здравствуйте.
Необходимо в очень сжатые сроки (2-3 часа) внести небольшие изменения в дизайн-концепцию презентации.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Презентации1 исполнительЗавершен12 лет назад
нужно создать видео презентацию для размещения на сайте видео ассистента на тему "как пользоваться сайтом". Хранометраж не более однй минуты. В стиле Инфографики. Пример видео которое нравится вот: http://www.youtube.com/watch?v=YMwrBOMyK5c&feature=youtu.beПрезентации1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно сделать анимационный ролик, который доходчиво объяснит суть будущего проекта.Презентации13 заявокЗакрыт12 лет назад
Интересует подобное исполнение http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Kky2c8njQZc , более подробно в брифе. Предлагайте цену, сроки, оплата яндекс деньги. По исполнению заказа, при желании, могу периодически подкидывать материал для видеомонтажа.Презентации1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Есть небольшой доклад тема "Дизайн-аналіз портфоліо як презентації можливостей творчої особистості" Нужно сегодня сделать презентацию СРОЧНО слайдов 10 хватитПрезентации1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Рекламному агентству, занимающегося организацией мероприятий и полиграфическими услугами требуется креативная презентация. Формат 12 полос А4. Фотографии и текста есть. Главное - красочно и креативно оформить. Конечный результат - файл, ...Презентации5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно сделать Power Point презентацию для выступления на конференции. Имеется текст выступления + изображения которые нужно отобразить на слайдах. Нужно все качественно оформить чтобы получилось выступление на минут 6 – не ...Презентации4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Для сайта нужно написать инструкцию со скринами по оплате. Всего 4 способа оплаты. Срок на сегодня. В заявке указывайте стоимость.Презентации3 заявкиЗакрыт12 лет назад
День добрый! В веб-студию нужен человек, оформляющий работы под постинг. стиль очень близкий к этому: http://techdesigner.ru/blogs/post-11370/ 1. Лого 2. Интро 3. Мак со скриншотом (все мокапы есть, все ...Презентации1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен каталог мягких игрушек в электронном виде. Игрушки (около 40 шт.) здесь: http://igramir.com/models.php?id=2 Надо придумать как сделать так чтобы было красиво. Каталог будет использоваться для рассылки потенциальным клиентам по ...Презентации11 заявокЗакрыт12 лет назад