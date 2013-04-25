нужен фирменный стиль для презентации Power Point. фирменные цвета на сайте - www.china-line.ru логотип в приложении. лого в кривых вышлю исполнителю. указывать - сроки/цены/примеры вопросы по ТЗ в ...
Нужно сделать презентация в PowerPoint
Есть небольшой доклад
тема "Дизайн-аналіз портфоліо як презентації можливостей творчої особистості"
Нужно сегодня сделать презентацию СРОЧНО
слайдов 10 хватит
Выбранный исполнитель
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