Нужно сделать презентация в PowerPoint

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Завершен4 заявки259 просмотров

Есть небольшой доклад

тема "Дизайн-аналіз портфоліо як презентації можливостей творчої особистості"

Нужно сегодня сделать презентацию СРОЧНО

слайдов 10 хватит

PowerPoint
12 лет назад
PypseG
Алина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

schastjeru
Татьяна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$28
1 день
Татьяна великолепно справилась с поставленой задачей. Работа была сдана в срок. Буду рада дальнейшему возможному сотрудничеству
Не могу восстановить памяти, ставлю максимально положительный отзыв

Заявки фрилансеров

schastjeru
Татьяна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад

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