Каталог продукции мягкие игрушки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт11 заявок215 просмотров

Нужен каталог мягких игрушек в электронном виде.

Игрушки (около 40 шт.) здесь:

http://igramir.com/models.php?id=2

Надо придумать как сделать так чтобы было красиво.

Каталог будет использоваться для рассылки потенциальным клиентам по электронной почте (магазинам игрушек, интернет магазинам и т.д.)

Бюджет 150 $

12 лет назад
papapascuale
Антон 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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