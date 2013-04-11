Каталог продукции мягкие игрушки

Нужен каталог мягких игрушек в электронном виде.

Игрушки (около 40 шт.) здесь:

http://igramir.com/models.php?id=2

Надо придумать как сделать так чтобы было красиво.

Каталог будет использоваться для рассылки потенциальным клиентам по электронной почте (магазинам игрушек, интернет магазинам и т.д.)

Бюджет 150 $