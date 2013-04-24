Презентация PDF

Хочу выразить огромную благодарность Константину за его работу! Помимо того, что он специалист высокого класса, он (что самое главное) - порядочный и добросовестный человек. В процессе работы над презентацией выполнял все четко, отвечал на все вопросы, профессионально консультировал. Его подход к работе так впечатлил, что мы без сомнения отдали ему два следующих проекта, которые он взял в работу, не смотря на собственную загруженность. Выполнил все в срок, на высоком уровне (для нас был очень важен качественный дизайн), без нареканий и раздражений. Константин - редкий человек и, действительно, потрясающий дизайнер. Спасибо Вам огромное за сотрудничество и приятное знакомство!