Презентация PDF

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен2 заявки120 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо сделать очень стильную презентацию (формат PDF, размер 297х210мм горизонтальное положение, объем страниц 16-20). Фото+тесты есть. Надо сделать в рамках действующего стиля (пример есть). Срок - к воскресенью, т.е., по сути, один день (но можно и вечер воскресенья). Горим. Бюджет обсуждаем.

12 лет назад
Producer-live
Ольга 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
12 лет назад
$45
1 день
Хочу выразить огромную благодарность Константину за его работу! Помимо того, что он специалист высокого класса, он (что самое главное) - порядочный и добросовестный человек. В процессе работы над презентацией выполнял все четко, отвечал на все вопросы, профессионально консультировал. Его подход к работе так впечатлил, что мы без сомнения отдали ему два следующих проекта, которые он взял в работу, не смотря на собственную загруженность. Выполнил все в срок, на высоком уровне (для нас был очень важен качественный дизайн), без нареканий и раздражений. Константин - редкий человек и, действительно, потрясающий дизайнер. Спасибо Вам огромное за сотрудничество и приятное знакомство!
Замечательный заказчик. Спасибо за хорошие слова. Рад был сотрудничеству. Все здорово.

Заявки фрилансеров

Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
12 лет назад

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