Шаблон для презентации

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен1 заявка131 просмотр

Необходимо разработать дизайн для шаблона презентации, который включает в себя титульную, внутреннюю и заключительную.

Все необходимые материалы для разработки отправлю на почту кандидату.

12 лет назад
Amoretto72
Евгений 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
12 лет назад
$50
1 день
С первого раза сделал нужный вариант. Оч. быстрые дороботки + бонусы(помог подобрать шрифт) Внимателен к заданию. Доволен :)
Приятное сотрудничество и не менее приятное общение! Спасибо! Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
12 лет назад

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