Нужен простой PDF-документ СРОЧНО

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт2 заявки205 просмотров

Добрый день, есть сайт http://russianmarketingweek.ru/?p=2013a#program

Нужно сделать читаемый PDF Программы трех дней с возможностью дальнейшего редактирования.

Пишите в проект или скайп MGMT666

Спасибо!

12 лет назад
alexxx777
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров