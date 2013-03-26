Нужен простой PDF-документ СРОЧНО

Необходимо спроектировать и сверстать в PDF формате (под ключ) медиа-кит интернет проекта тематики Форекс. Примеры медиа-китов (того, что нам требуется) - в аттаче к данному заданию. Детали обсуждаемы. Креативность приветствуется и является необходимым условием - ...