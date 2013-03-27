Оформить PDF книгу

Есть материал - текст и чек листы. Всего 5 листов плотно.

Нужно оформить осмысленно материал + добавить картинки и стрелочки

Сделать его лучше для восприятия.

Тематика текста - создание бизнеса, интернет, нишы, воронка, аддвордс, объявления

Пишите, только если вы сами понимаете как и что делать и без моего присмотра сможете оформить продукт.