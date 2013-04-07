Задача для толкового дизайнера

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен2 заявки217 просмотров

Есть презентация в powerpoint на 8 листов а4

Необходимо сделать красивый и стильный дизайн шаблона страницы(подобрать шрифт, фон, цветовую гамму) и разместить всю информацию на нем гармонично и красиво.

Должно быть готово через 24 часа.

Присылайте ссылки на свои работы и стоимость ваших услуг(за проект целиком или за час работы)

Решающую роль при выборе исполнителя играет портфолио и отзывы.

Оставляйте ваши отклики.

Спасибо!

Буду рад сотрудничать с профессионалом.

Александр

PowerPoint
12 лет назад
battle-b
46 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
12 лет назад
$120
2 дня
Очень доволен сотрудничеством с Хаблатом! выбрал именно его из всех фрилансеров на СРОЧНЫЙ проект и не прогадал! все было сделано вовремя. Заказывал презентацию с разработкой фирменного стиля и инфографики. Хаблат показал себя с лучшей стороны - терпеливый и понимающий. Обычно многие дизайнеры срываются во многих моментах, где Хаблат спокойно исправлял работу дальше и дальше. Безумно благодарен! спасибо за блестящую работу! Рекомендую однозначно!
Приятно было сотрудничать с Александром! Интересное задание, оперативная консультация по возникающим вопросам и достойная оплата. Рекомендую, как компетентного и ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
12 лет назад