Задача для толкового дизайнера

Есть презентация в powerpoint на 8 листов а4

Необходимо сделать красивый и стильный дизайн шаблона страницы(подобрать шрифт, фон, цветовую гамму) и разместить всю информацию на нем гармонично и красиво.

Должно быть готово через 24 часа.

Присылайте ссылки на свои работы и стоимость ваших услуг(за проект целиком или за час работы)

Решающую роль при выборе исполнителя играет портфолио и отзывы.

Оставляйте ваши отклики.

Спасибо!

Буду рад сотрудничать с профессионалом.

Александр