Сверстать буклет

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Завершен13 заявок369 просмотров

Нужно сверстать буклет из нескольких страниц для печати и сделать привлекательной обложку. Формат А5. Материал есть. Страниц 8 вместе с обложкой.

12 лет назад
allinra
Ханина 
53 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$25
1 день
Ольга превзошла мои ожидания: быстро, качественно и со вкусом! Отличный исполнитель!
Очень приятно было работать с Аллой - четкое тз, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад

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