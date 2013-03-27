Сохранить все картинки из pdf

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт17 заявок230 просмотров

Необходимо сохранить в формат jpeg все картинки (включая полосочки, кружочки и т.п.) из файла pdf

Оплата преимущественно приват.

К-во страниц в презентации: 8

12 лет назад
nikson_88
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров