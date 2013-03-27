Есть презентация в powerpoint на 8 листов а4 Необходимо сделать красивый и стильный дизайн шаблона страницы(подобрать шрифт, фон, цветовую гамму) и разместить всю информацию на нем гармонично и красиво. ...
Сохранить все картинки из pdf
Необходимо сохранить в формат jpeg все картинки (включая полосочки, кружочки и т.п.) из файла pdf
Оплата преимущественно приват.
К-во страниц в презентации: 8
Заявки фрилансеров
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