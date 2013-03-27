Есть материал - текст и чек листы. Всего 5 листов плотно. Нужно оформить осмысленно материал + добавить картинки и стрелочки Сделать его лучше для восприятия. Тематика ...
Создать видеопрезентацию в стиле инфографики
Необходимо создать видеопрезентацию в стиле инфографика. Тематика: финансы. продажи. Длительность 1-2 минуты.
От вас пример работы, или если примера нет, то образец, который сможете сделать. И цена.
Заявки фрилансеров
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