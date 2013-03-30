Инфографика на А4 о проекте

Нужно сделать классную инфографику о нашем проекте Expomap.Ru.

Данные, которые предлагаю использовать – все или часть, в приложении в таблице.

Еще лого прикрепляю.

Пишите срок и цену. Заявки жду только от исполнителей с опытом работы и портфолио в инфографике