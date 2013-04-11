Презентация к вебинару

Необходимо сделать презентацию в формате *.pptx (текст+картинки)

1 этап:

1) добавить в презентацию текст — выбрать ключевые мысли (идеи) из текстового файла и сделать из них слайды

2) Выделять темно-красным (#C00) ключевые мысли в текстах на слайде

3). На каждом слайде должно быть максимум 2 предложения.

2 этап:

Подобрать картинки к слайдам (как минимум, через 1 слайд должны идти картинки, чтобы они гармонично вписывались в текст слайдов)

3 этап:

Внести правки, если потребуется

- Примерный шаблон презентации в видео на странице: http://giznsex.ru/soblaznenie.html (видео из презентации не нужно делать, нужна просто презентация текст + картинки)

- Примерный объем презентации будет листов на 50.

- Дополнительно в конце презентации еще будут изображения инфо-продуктов, которые будем продавать и цены. (картинки и текст вышлю)

От вас нужны:

1. Цена

2. Сроки

3. Скайп

P.S. если качественно выполните работу, будем сотрудничать на постоянной основе.