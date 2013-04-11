Требуется создание презентации в powerpoint для строительной компании, занимающейся внутренней отделкой помещений, для предоставления архитектурным и дизайнерским студиям и компаниям. Не более 5-6 страниц. Просьба указывать стоимость и сроки исполнения.
Презентация к вебинару
Необходимо сделать презентацию в формате *.pptx (текст+картинки)
1 этап:
1) добавить в презентацию текст — выбрать ключевые мысли (идеи) из текстового файла и сделать из них слайды
2) Выделять темно-красным (#C00) ключевые мысли в текстах на слайде
3). На каждом слайде должно быть максимум 2 предложения.
2 этап:
Подобрать картинки к слайдам (как минимум, через 1 слайд должны идти картинки, чтобы они гармонично вписывались в текст слайдов)
3 этап:
Внести правки, если потребуется
- Примерный шаблон презентации в видео на странице: http://giznsex.ru/soblaznenie.html (видео из презентации не нужно делать, нужна просто презентация текст + картинки)
- Примерный объем презентации будет листов на 50.
- Дополнительно в конце презентации еще будут изображения инфо-продуктов, которые будем продавать и цены. (картинки и текст вышлю)
От вас нужны:
1. Цена
2. Сроки
3. Скайп
P.S. если качественно выполните работу, будем сотрудничать на постоянной основе.
Заявки фрилансеров
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