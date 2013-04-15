Красивое рассылочное письмо

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Завершен8 заявок206 просмотров

Добрый день. Требуется создать рассылочное письмо. Все данные предоставлю. Пример во вложении.

12 лет назад
Msdrago
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$20
1 день
Молодец. Отлично сработали. Рекомендую.
Работу с данным заказчиком могу охарактеризовать фразой: "Все четко" Рекомендую всем к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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