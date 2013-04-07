Здравствуйте! Необходимо сделать очень стильную презентацию (формат PDF, размер 297х210мм горизонтальное положение, объем страниц 16-20). Фото+тесты есть. Надо сделать в рамках действующего стиля (пример есть). Срок - к воскресенью, т.е., по сути, ...
Презентация в powerpoint для строительной компании
Требуется создание презентации в powerpoint для строительной компании, занимающейся внутренней отделкой помещений, для предоставления архитектурным и дизайнерским студиям и компаниям. Не более 5-6 страниц. Просьба указывать стоимость и сроки исполнения.
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