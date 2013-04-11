Нужно сделать Power Point презентацию

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт4 заявки187 просмотров

Нужно сделать Power Point презентацию для выступления на конференции.

Имеется текст выступления + изображения которые нужно отобразить на слайдах.

Нужно все качественно оформить чтобы получилось выступление на минут 6 – не больше.

Текст выступления и изображения разумеется скину.

Файл текста прикрепил к данному проекту.

Важное требование к исполнителю – необходимо показать уже выполненные ранее подобные работы.

Срок выполнения – до завтра к 18.00 по московскому времени.

12 лет назад
ruslanyahinbus
Руслан 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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