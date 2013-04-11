День добрый! В веб-студию нужен человек, оформляющий работы под постинг. стиль очень близкий к этому: http://techdesigner.ru/blogs/post-11370/ 1. Лого 2. Интро 3. Мак со скриншотом (все мокапы есть, все ...
Нужно создать инструкцию по оплатам
Здравствуйте.
Для сайта нужно написать инструкцию со скринами по оплате.
Всего 4 способа оплаты.
Срок на сегодня.
В заявке указывайте стоимость.
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