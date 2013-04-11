Нужен каталог мягких игрушек в электронном виде. Игрушки (около 40 шт.) здесь: http://igramir.com/models.php?id=2 Надо придумать как сделать так чтобы было красиво. Каталог будет использоваться для рассылки потенциальным клиентам по ...
Оформление и публикация работ
День добрый!
В веб-студию нужен человек, оформляющий работы под постинг.
стиль очень близкий к этому: http://techdesigner.ru/blogs/post-11370/
1. Лого
2. Интро
3. Мак со скриншотом (все мокапы есть, все официально куплено).
4. 2-10 скриншотов (тут от крупности зависит)
Логично что работа периодическая, на данный момент на оформление есть около 15-20 проектов
Все это - длинная жпешка, никаких разбиений по картинкам
От вас:
- опыт такой работы
- срок по одной
- сумма / шт.
- что вам от нас понадобится
Если еще что-то умеете - пишите.
Если сработаемся - выдача заказов фрилансерам у нас через CRM, что удобно. Ну и премии в честь дней варений, как удаленным сотрудникам/партнерам/что-то еще.
Если нет фолио, нет опыта, нет тестового, а сумму вроде как хочется адекватную (считаете что скилла хватит, фолио нет - бывает): оплачиваемое тестовое, если все устроит, по вашей ставке.
Берем левый "неторт" сайт и понеслась: http://centerpotolok.ru/
Заявки фрилансеров
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