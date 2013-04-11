Оформление и публикация работ

День добрый!

В веб-студию нужен человек, оформляющий работы под постинг.

стиль очень близкий к этому: http://techdesigner.ru/blogs/post-11370/

1. Лого

2. Интро

3. Мак со скриншотом (все мокапы есть, все официально куплено).

4. 2-10 скриншотов (тут от крупности зависит)

Логично что работа периодическая, на данный момент на оформление есть около 15-20 проектов

Все это - длинная жпешка, никаких разбиений по картинкам

От вас:

- опыт такой работы

- срок по одной

- сумма / шт.

- что вам от нас понадобится

Если еще что-то умеете - пишите.

Если сработаемся - выдача заказов фрилансерам у нас через CRM, что удобно. Ну и премии в честь дней варений, как удаленным сотрудникам/партнерам/что-то еще.

Если нет фолио, нет опыта, нет тестового, а сумму вроде как хочется адекватную (считаете что скилла хватит, фолио нет - бывает): оплачиваемое тестовое, если все устроит, по вашей ставке.

Берем левый "неторт" сайт и понеслась: http://centerpotolok.ru/