Сделать фирменный стиль презентации - power point

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Завершен8 заявок406 просмотров

нужен фирменный стиль для презентации Power Point.

фирменные цвета на сайте - www.china-line.ru

логотип в приложении.

лого в кривых вышлю исполнителю.

указывать - сроки/цены/примеры

вопросы по ТЗ в личку.

12 лет назад
Innox
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

blrwit
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$40
7 дней
Виталий мужественно выдержал все доработки и отлично справился со всеми задачами по проекту. Спасибо и до связи
Был рад поработать с Александром. Интересная задача, постановка достижимых целей, своевременная оплата. Надежный Заказчик, советую!

Заявки фрилансеров

blrwit
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
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