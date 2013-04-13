Анимационный ролик - презентация WEB-проекта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт13 заявок188 просмотров

Нужно сделать анимационный ролик, который доходчиво объяснит суть будущего проекта.

12 лет назад
Brainjumping
Александр 
58 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Интро для канала на видеохостинге

    Интересует подобное исполнение http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=Kky2c8njQZc , более подробно в брифе. Предлагайте цену, сроки, оплата яндекс деньги. По исполнению заказа, при желании, могу периодически подкидывать материал для видеомонтажа.

    Презентации1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Презентация 12 полос для Рекламного агентства

    $250

    Рекламному агентству, занимающегося организацией мероприятий и полиграфическими услугами требуется креативная презентация. Формат 12 полос А4. Фотографии и текста есть. Главное - красочно и креативно оформить. Конечный результат - файл, ...

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно сделать Power Point презентацию

    $50

    Нужно сделать Power Point презентацию для выступления на конференции. Имеется текст выступления + изображения которые нужно отобразить на слайдах. Нужно все качественно оформить чтобы получилось выступление на минут 6 – не ...

    Презентации4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оформление и публикация работ

    День добрый! В веб-студию нужен человек, оформляющий работы под постинг. стиль очень близкий к этому: http://techdesigner.ru/blogs/post-11370/ 1. Лого 2. Интро 3. Мак со скриншотом (все мокапы есть, все ...

    Презентации1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Каталог продукции мягкие игрушки

    $250

    Нужен каталог мягких игрушек в электронном виде. Игрушки (около 40 шт.) здесь: http://igramir.com/models.php?id=2 Надо придумать как сделать так чтобы было красиво. Каталог будет использоваться для рассылки потенциальным клиентам по ...

    Презентации11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Презентация к вебинару

    Необходимо сделать презентацию в формате *.pptx (текст+картинки) 1 этап: 1) добавить в презентацию текст — выбрать ключевые мысли (идеи) из текстового файла и сделать из них слайды 2) Выделять темно-красным ...

    Презентации1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад