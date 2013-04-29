Доработки форума IPB

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок85 просмотров

Требутся

- обновление форума,

- выполнение доработок (настройка системы репутации, размещение рекламных блоков и тп)

- установка доп модулей

- консультации по работе с движком.

CMS - IPB

12 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров