Разработка интернет-магазинов и модулей osCommerce

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки140 просмотров

Требуются программисты для настройки интернет-магазинов на базе osCommerce и установки отдельных модулей.

Оплата - 70-90% от стоимости заказа.

email: [email protected]

skipe: oscommerce-helpl.ru

12 лет назад
oscommerce-help
Андрей 
65 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров