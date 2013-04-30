Исправить ошибки в php-коде

Здравствуйте!

Прошу найти и исправить 2 ошибки в php-коде. В логах такие ошибки:

1) PHP Notice: Undefined offset: 7 in /var/www/.../redirector-new.php on line 41

а вот и line 41 (надеюсь я не ошибся номером строки): $_GET[$vars[$i]] = htmlspecialchars($vars[$i +1]);

2) PHP Notice: Undefined variable: match_found in /var/www/.../redirector-new.php on line 133

вот line 133: if(!$match_found) {

На всякий случай прикрепляю весь файл redirector-new.php

Оплачу только в том случае, если код не будет давать ошибок и сайт будет корректно функционировать.