Скрипт 3 в 1 для SEO

Инструменты для индексации в ПС

1. Определение проиндексированности страниц.

Задача для списка УРЛ определить знает ли ПС (яндекс и гугл) эти страницы

Решение с использованием API

http://api.yandex.ru/webmaster/doc/dg/reference/hosts-indexed.xml

Пример сервиса для проверки 10 УРЛ - http://www.seolib.ru/script/extlfree/

2. Пакетное удаление страниц из индекса

http://www.webmaster.yandex.ru/delurl.xml

(если пользователь залогинет то не требует ввода капчи)

3. Пакетное добавление станиц на индексацию

http://webmaster.yandex.ru/addurl.xml

На заметку есть готовые решения программы аналоги http://tods-blog.com.ua/software/seo-soft/indeksacii-stranic/

Но проблема если за раз проверять (удалять, добавлять) больше 1000 УРЛ то IP банится поисковиком.

Нужно универсальное решение, что бы IP ни банился.

Оплата по договоренности.

Прошу прислать смету на [email protected]