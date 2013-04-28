Сделать парсер для сайта

Есть сайт: ЦентрБань.рф Есть страница на этом сайте: центрбань.рф/user/7/ Эта страница отображается во фрэйме на чужом сайте: китежъстрой.рф/ Отображается корректно, за исключением всплывающих окон. Они всплывают не ...