Сделать систему оплаты на сайте и партнерку

Сайт на 1С-Битрикс. Бюджет 3000 рублей. 1. Необходимо сделать страницу сайта "Тарифы и услуги" http://uk-lubgorod.ru/rating/company/2/price.php , а так же отображение договоров и тарифов (на основе инфоблока "Тарифы и услуги" на странице конкретного ...