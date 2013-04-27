Сделать систему оплаты на сайте и партнерку

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Закрыт2 заявки153 просмотра

Есть сайт prosto-sdelai.ru, на котором необходимо на странице prosto-sdelai.ru/products/products.html сделать систему оплаты заказов на сайте и партнерку. Жду предложений по цене и сроку. С уважением.

12 лет назад
ArturKh
Артур 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров