Поставить сайт на CMS

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Закрыт3 заявки186 просмотров

Нужно привязать сайт к CMS http://sitecake.com/

Приветствуются те, кто уже работал с ней.

Рассмотрим анологичные CMS

Черновик сайта здесь - http://kart.company-5.ru/

12 лет назад
alifanov2013
Артём 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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