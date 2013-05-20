3 php-скрипта для работы с email`ами

На php необходимо написать три скрипта. Первый для добавления email`а и имени в БД. Второй - для отправки на выбранные из БД адреса писем. Третий - для удаления emaii`а из БД.

После завершения работы нужна будет помощь в интеграции первого скрипта в сайт на HTML. На сайте нужно будет сделать jquery форму с двумя полями. Данные введнные в форму нужно передавать скрипту.

Подробное ТЗ находится по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/1IhhAZ4mn8n5nOvxd43UfPF_nF59UFUFmqb5ymhwqJXI/edit?usp=sharing