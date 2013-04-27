Есть ресурс на друпале (Каталог гостиниц). нужен адекватный программист на его сопровождение/доработку. Нам нужно: 1) Пофиксисть существующие баги 2) Разрабатывать новые решения (проект развивается). Хотелось бы найти человека на долгосрочное ...
Простое задание для специалиста по MySQL
Необходимо помочь с созданием маленькой таблицы в MySQL и обработке запросов. Для опытного специалиста, я думаю, проще простого. Подробное объяснение прилагается.
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