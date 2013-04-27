Простое задание для специалиста по MySQL

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки178 просмотров

Необходимо помочь с созданием маленькой таблицы в MySQL и обработке запросов. Для опытного специалиста, я думаю, проще простого. Подробное объяснение прилагается.

MySQL
12 лет назад
Dernovoy1990
Евгений 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

antony_d
Антон 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Короткие сроки, умеренная стоимость, высокий профессионализм!
отлично

Заявки фрилансеров

antony_d
Антон 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад

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