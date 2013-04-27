Разработчик/команда разработчиков на Drupal

Есть ресурс на друпале (Каталог гостиниц). нужен адекватный программист на его сопровождение/доработку. Нам нужно:

1) Пофиксисть существующие баги

2) Разрабатывать новые решения (проект развивается).

Хотелось бы найти человека на долгосрочное сотрудничество. Оплату можно обговорить индивидуально, но запредельных денег платить возможности нет.

Для начала нам нужно сделать функцию подсчета звонков На сайте у каждой гостиницы есть контактные телефоны, их нужно "закрыть" кнопкой Показать телефон. Количество нажатий нужно подсчитывать.

Есть подробное тЗ. Готов выслать заинтересованным кандидатам.

Есть еще специфические пожелания к кандидатам:

1) адекватность

2) наличие хотя бы небольшого портфолио

3) умение внятно задавать вопросы и давать ответы на понятном обычному заказчику языке

4) иметь оперативные средства связи (скайп, icq и т.д) и отвечать в оговоренные сроки

5) ответственность

Для связи

ICQ 413-082-909

E-mail: [email protected]

Андрей