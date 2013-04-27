Web-разработчик (Symfony)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки80 просмотров

Компании требуются веб-разработчики. Позиция предполагает работу по графику в вечернее время, 3-4 дня в неделю. Обязанности включают в себя сопровождение существующей системы, устранение проблем, исправление дефектов, доработку функциональности. Перспектива роста до руководителя команды разработчиков.

Требования:

• PHP

• Symfony 1.4

• Java Script, JQuery

• Уверенное владение CSS

• Технический английский на уровне ведения несложной переписки

Необходим опыт работы с framework, в идеале Symfony. Работа занимает 12 часов в неделю за 200фунтов стерлингов в месяц

CSSJavajQueryPHPSymfony
12 лет назад
valeria666
Валерия 
34 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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