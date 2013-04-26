Virtuemart добавить "в избранное" товар

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Закрыт2 заявки165 просмотров

Добавить к интернет-магазину http://tabak-gr.ru/ к товарам кнопку или ещё какой-то "бокс" для пометки товара в избранное, чтобы потом можно было редактировать список избранного.

Пример как здесь:

http://www.komus.ru/product/166079/

"Добавить в избранные"

Может, предложите свой вариант.

Укажите стоимость и сроки.

12 лет назад
Tolyt
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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