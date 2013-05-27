Доработка самописного сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок160 просмотров

1.При добавлении таблицы на сайт (в редакторе ckeditor) таблица съезжает на 45 строк вниз, а в режиме просмотра всё нормально. Нужно решить эту проблему.

2.На сайте сделать форму подписки

12 лет назад
Luckforever1
Вячеслав 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

wertomaniak
Тарас 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$30
3 дня
Выражаю огромную благодарность за хорошо сделанную работу. Тарас быстро разобрался с самописным сайтом и внёс необходимые изменения. Всё починил и настроил. Цена и сроки превзошли все ожидания, спасибо!
Адекватный заказчик, с пониманием относится к времени нужного на выполнение заказа. Оплата в сроки

Заявки фрилансеров

wertomaniak
Тарас 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад