Задача для программиста Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки147 просмотров

Нужно установить консультанта на сайте и навести порядок в админке.

Настроить отправку почту с сайта (был переезд к новому хостеру).

JoomlaНастройка почты
12 лет назад
sukrona
44 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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