2 API связать, вывести в таблицу данные

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки182 просмотра

Привет всем!))

Работаем с двумя бекэндами по API.

Загружаем заказы с бекенда1 в таблицу и меняем статусы заказам с по POST запросам с бекенда2

Знания php, mysql, jquery умение работать с чужими api

По фронтенду готова таблица для вывода (верстка)

Нужен хороший и ответственный программист с большим опытом и качеством доводить все до совершентва))

Прошу отмечаться только после полного анализа ТЗ) Чтобы не тратить друг друга время!

jQueryMySQLPHP
12 лет назад
Lighter
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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