2 API связать, вывести в таблицу данные

Привет всем!))

Работаем с двумя бекэндами по API.

Загружаем заказы с бекенда1 в таблицу и меняем статусы заказам с по POST запросам с бекенда2

Знания php, mysql, jquery умение работать с чужими api

По фронтенду готова таблица для вывода (верстка)

Нужен хороший и ответственный программист с большим опытом и качеством доводить все до совершентва))

Прошу отмечаться только после полного анализа ТЗ) Чтобы не тратить друг друга время!