PHP-разработчик. Долгосрочное сотрудничество

$1800
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки143 просмотра

Нужен опытный бэк-энд разработчик для работы в команде разрабов.

Проект ПО для Американских госпиталей. Русскоязычная команда.

Работа на фулл-тайм с ежемесячной оплатой 54000р.

Детали будут обсуждены в Skype.

Требования(могут обсуждаться):

- OOP in PHP

- Design patterns

- Yii framework

- Yii components

- Understanding AJAX

- Understanding SPA (SPI)

- Native JavaScript

- JavaScript prototypes

- Experience with jQuery

- Writing jQuery plugins

- Linux administration

- LightTPD configuration

- MySQL configuration

- Project management

- SCRUM methodology

- Experience with JIRA

AJAXJavaScriptjQueryLinuxMySQLPHPYii
12 лет назад
MnBT
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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