Веб-программист для существующего портала на Yii

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка210 просмотров

Форма оплаты: Почасовая.

График работы: Неполный рабочий день.

Тип работы: Удаленная.

Условия

- Удобный график работы

- Интересные развивающийся проект

- Достойная оплата труда

- Готовы к диалогу об условиях оплаты.

- Бюджет указан месячный, который в данный момент готовы выделять.

После 3 месяцев планируется увеличение бюджета до 250$.

Требования

- Ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность.

- Знание PHP, Yii, верстка HTML, базовое знание JS/JQuery.

- Желателен опыт написания и подддержания порталов.

Обязанности

- Поддержка портала.

- Оптимизация кода.

- Разработка новых модулей.

- Тестирование новых модулей.

О портале:

www.otdih72.ru

Фрэймворк: Yii

CMS самописная основана на Yii

PHP

HTMLJavaScriptjQueryPHPYii
12 лет назад
Gudvin72
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров