Нужно помочь добавить продавца в интернет магазин на Virtuemart 1 Joomla 1.5 и настроить его права. Так чтобы он мог только обрабатывать заказы из фронтэнда и не мог добавлять товары и видеть другие настройки и ...
Веб-программист для существующего портала на Yii
Форма оплаты: Почасовая.
График работы: Неполный рабочий день.
Тип работы: Удаленная.
Условия
- Удобный график работы
- Интересные развивающийся проект
- Достойная оплата труда
- Готовы к диалогу об условиях оплаты.
- Бюджет указан месячный, который в данный момент готовы выделять.
После 3 месяцев планируется увеличение бюджета до 250$.
Требования
- Ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность.
- Знание PHP, Yii, верстка HTML, базовое знание JS/JQuery.
- Желателен опыт написания и подддержания порталов.
Обязанности
- Поддержка портала.
- Оптимизация кода.
- Разработка новых модулей.
- Тестирование новых модулей.
О портале:
Фрэймворк: Yii
CMS самописная основана на Yii
PHP
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