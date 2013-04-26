Junior Web-программист на удаленную работу

Компании требуется Junior Web программист c большим потенциалом и желанием развиваться на постоянную удаленную работу. К вашему распоряжению будут отличные условия работы, всегда готовые помочь коллеги, выплаты без задержек, карьерный и зарплатный рост по результатам работы. Нам не требуется профессионал, нам требуется программист, который способен снять нагрузку с ведущего программиста. Нам требуется человек, который стремится стать профессионалом, а мы создадим все условия для этого.

Основные требования к соискателю:

* Хорошие знания PHP и ООП.

* Опыт программирования в Magento или ZendFramework желателен.

* Умение верстать.

* Знание JS. Знание jQuery.

* SVN.

* Навык сдавать задания в срок и за отведенное время.

* Безлимитный интернет с возможностью общаться голосом через скайп.

* Начальный уровень английского. Хотя бы используя google translate - в идеале задачи сдаются англоговорящему заказчику лично вами.

* Совмещение с учебой или другой работой не допускается.

* Локация соискателя должна быть в +/- 3 часовых пояса от Москвы.