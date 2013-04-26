Здравствуйте. Четыре задачи по доработкам для сайта www.smartshop.kz Ниже описаны задачи, в приложении находятся макеты. 1. Карточка товара Переверстать карточку товара (функционал практически не изменился, только внешний вид). ...
Junior Web-программист на удаленную работу
Компании требуется Junior Web программист c большим потенциалом и желанием развиваться на постоянную удаленную работу. К вашему распоряжению будут отличные условия работы, всегда готовые помочь коллеги, выплаты без задержек, карьерный и зарплатный рост по результатам работы. Нам не требуется профессионал, нам требуется программист, который способен снять нагрузку с ведущего программиста. Нам требуется человек, который стремится стать профессионалом, а мы создадим все условия для этого.
Основные требования к соискателю:
* Хорошие знания PHP и ООП.
* Опыт программирования в Magento или ZendFramework желателен.
* Умение верстать.
* Знание JS. Знание jQuery.
* SVN.
* Навык сдавать задания в срок и за отведенное время.
* Безлимитный интернет с возможностью общаться голосом через скайп.
* Начальный уровень английского. Хотя бы используя google translate - в идеале задачи сдаются англоговорящему заказчику лично вами.
* Совмещение с учебой или другой работой не допускается.
* Локация соискателя должна быть в +/- 3 часовых пояса от Москвы.
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