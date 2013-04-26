Скрипт для сайта

Требуется сделать скрипт который запускается по крон на сервере. Данный скрипт имитирует действия пользователя на сайте. Переходит по ссылкам, оставнавливается на 1-2 мин, потом проходит по остальным страницам. Здесь надо просто предусмотреть чтобы порядок прохождения по ссылкам можно было менять. Там же нужно менять адреса refferer и ip.

Кроме того скрипт накручивает за каждое посещение счетчики Hotlog, РейтингMail.ru и Liveintrnet.