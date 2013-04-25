Доработка англоязычной версии сайта

Доброго времени суток!

Есть сайт, каталог недвижимости, который изначально был сделан на двух языках.

В русской версии много чего поменяли, доработали, улучшили, но не делали этого в английской, просто отключили ее

Задача: сделать английскую версию сайта зеркальным отражением русской, только на английском языке.

База значений на английском есть.

Подробности в личку.