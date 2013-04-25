API Mailchimp. Доработать трансфер в лист подписки

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Закрыт2 заявки87 просмотров

У нас в интернет-магазине когда-то настраивалась система директ-мэйла с подключением Мэйлчимпа через API. В аккаунт mailchimp отдаются определенные данные и формируется лист подписки. Нужно настроить передачу в лист подписки дополнительных данных (информацию о заказах и их статусах).

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12 лет назад
forall720
Алексей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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