Поисковик по каталогам для сайта по недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки95 просмотров

Привет! Необходимо сделать единый поисковик по всем разделам одного сайта агентства недвижимости. Все подробности при личном общении. Пример поисковика можете посмотерть на сайте usadba.ru

ТЗ пришлю в ликчку

12 лет назад
garison
Игорь 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров