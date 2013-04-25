Есть баг в скрипте галереи 1. в миниатюрах картинка сжимается по высоте, искажаются пропорции, что существенно для оценки работы дизайнера. 2. при прокрутке по скроллу страница подергивается. 3. Скроллинг ...
Поисковик по каталогам для сайта по недвижимости
Привет! Необходимо сделать единый поисковик по всем разделам одного сайта агентства недвижимости. Все подробности при личном общении. Пример поисковика можете посмотерть на сайте usadba.ru
ТЗ пришлю в ликчку
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