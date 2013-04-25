CMS для landing'ов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка98 просмотров

Нам нужно прикрутить несколько одностраничников (landing page) к cms.

Ищу такую CMS с помощью которой можно будет редактировать сайты прямо на страничке (не заходя в админку). Пример sitecake.com/ .

Пишите свои предложения по CMS и цене.

12 лет назад
alifanov2013
Артём 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров