Макет в psd нужно сверстать (с использованием скриптов аякс) и интегрировать в CMS. CMS желательно написать под сайт. Пишите сроки выполнения. Цена: 5000 р. Варианты оплаты работы разные (на выбор исполнителя)
Доработка сайта
Сайт готовый, самописный: http://sheitesnami.ru/
Требуется доработка HTML в PHP:
-Оптимизировать для мобильных платформ, т.к. на телефоне корректно не отображается (кроме ай-фонов).
-Уменьшить исходное разрешение
-Добавить кнопку на группу в контакте.
-Адрес доставки разбить на разделы:
Индекс/Город*/Улица*/Дом* (не только цифры)
-При уменьшении просматриваемого масштаба, слетает радуга.
-В заказе добавить возможность выбора метода оплаты и доставки: наличными курьером/картой по интернету/электронными деньгами.
-Добавление платежных систем оплаты.
-Сделать всплывающее меню. т.е. при наведении на раздел интересное появлялись варианты раздела для перехода, при нажатии на саму надпись интересное происходил переход на главную страницу раздела интересное.
- 50/50 поменять скрипт корзины, чтобы сделать возможность заказа товаров с дробной вариацией.
-Настроить словарь под микро. разметку яндекса.
-Определить один размер для иконок товара (описание в 2 строчки).
-Сделать почтовые уведомления, в том случае если задаются вопросы через форму обратной связи.
Выбранный исполнитель
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