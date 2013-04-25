Доработка сайта

Сайт готовый, самописный: http://sheitesnami.ru/

Требуется доработка HTML в PHP:

-Оптимизировать для мобильных платформ, т.к. на телефоне корректно не отображается (кроме ай-фонов).

-Уменьшить исходное разрешение

-Добавить кнопку на группу в контакте.

-Адрес доставки разбить на разделы:

Индекс/Город*/Улица*/Дом* (не только цифры)

-При уменьшении просматриваемого масштаба, слетает радуга.

-В заказе добавить возможность выбора метода оплаты и доставки: наличными курьером/картой по интернету/электронными деньгами.

-Добавление платежных систем оплаты.

-Сделать всплывающее меню. т.е. при наведении на раздел интересное появлялись варианты раздела для перехода, при нажатии на саму надпись интересное происходил переход на главную страницу раздела интересное.

- 50/50 поменять скрипт корзины, чтобы сделать возможность заказа товаров с дробной вариацией.

-Настроить словарь под микро. разметку яндекса.

-Определить один размер для иконок товара (описание в 2 строчки).

-Сделать почтовые уведомления, в том случае если задаются вопросы через форму обратной связи.