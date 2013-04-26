Настроить компонент ZOO в Joomla 1.5

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки137 просмотров

Здравствуйте Уважаемые!

Имеется каталог товаров, сделанный в ZOO (Joomla 1.5), в нём фотогалерея со слайд-шоу очень быстро перелистывает картинки. Настроек в панели нет. Надо: замедлить скорость слайд-шоу, либо отключить его совсем (перелистывание).

Ссылку на сайт дам по запросу.

Заранее благодарю всех откликнувшихся!

Joomla
12 лет назад
s2638272
Сергей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

jobajoom
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$25
1 день
Быстро соображает, чётко знает своё дело. Вопрос решил молниеносно и без лишних вопросов. Буду обращаться впредь. Спасибо вам Алексей! P/S До Алексея мне пытались помочь два программиста, но тщетно...
Отличный заказчик. Грамотно поставленная задача. Своевременная и быстрая оплата. Человек ценит профессионализм. Рекомендую +

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jobajoom
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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