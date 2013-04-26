Сделать скрипт создания XML-файла

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки134 просмотра

Добрый день, коллеги.

Нужен скрипт, который из TXT или HTML файла сделает XML файл, разбив все по столбцам. Скрипт должен, например, определить номер телефона и засунуть его в в столбец «Номер телефона» и т.д.

Шаблон готового XML файла и ТЗ есть. Пожалуйста, напишите стоимость и цену. Желательно ссылки на похожие работы.

С уважением.

Движок, куда будет идти импорт знать не нужно! Ваша задача лишь, скрипт, который по шаблону, который есть в ТЗ, создаст XML файл.

HTML
12 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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