Сайт готовый, самописный: http://sheitesnami.ru/ Требуется доработка HTML в PHP: -Оптимизировать для мобильных платформ, т.к. на телефоне корректно не отображается (кроме ай-фонов). -Уменьшить исходное разрешение -Добавить кнопку на группу в контакте. ...
Сделать скрипт создания XML-файла
Добрый день, коллеги.
Нужен скрипт, который из TXT или HTML файла сделает XML файл, разбив все по столбцам. Скрипт должен, например, определить номер телефона и засунуть его в в столбец «Номер телефона» и т.д.
Шаблон готового XML файла и ТЗ есть. Пожалуйста, напишите стоимость и цену. Желательно ссылки на похожие работы.
С уважением.
Движок, куда будет идти импорт знать не нужно! Ваша задача лишь, скрипт, который по шаблону, который есть в ТЗ, создаст XML файл.
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